이마트, 2분기 영업손실 474억원 적자확대…매출, 전년 동기 대비 13.2%↑

코로나19 악재에 영업손실…적자확대

매출은 5조원대 유지…전년 동기 대비 13.2%↑



할인점 실적 꾸준히 개선

효율화 통해 전문점 적자 123억 개선

SSG닷컴 2분기 연속 40% 이상 성장

가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 재난지원금 사용 제한 등 여파에 2분기 영업손실을 기록했다. 다만 여러 악재 속에서도 매출은 5조원대를 유지하며 3분기 실적 개선에 대한 기대감을 높였다.

는 올해 2분기 연결기준 매출 5조1880억원을 기록하며 전년 동기 대비 13.2% 늘어났다고 13일 공시했다.

연결기준 영업이익은 474억원 적자로, 전년 동기 대비 적자폭이 175억원 늘었다. 재난지원금 사용처 제한으로 인한 할인점의 5월 매출 부진과 코로나19로 인한 연결 자회사 실적 부진 등이 영향을 미쳤다.

다만, 마곡 부지 매각으로 인한 처분이익과 이자비용 절감 등에 힘입어 세전이익은 전년 동기대비 5585억 늘어난 5204억으로 흑자 전환했고, 당기 순이익 역시 3411억원 증가해 3145억원을 기록하며 흑자 전환했다.

별도 기준으로는 총매출 3조 5538억원, 영업이익 150억원 적자를 기록했다.

할인점 실적은 꾸준히 개선되고 있다. 할인점 기존점 신장률은 2019년 -3.4%에서 지난 1분기 -2.4%로 둔화됐고, 이번 2분기에는 -1.2%로 개선됐다.

가 시행하고 있는 그로서리 강화, 고객 중심 매장 확대 등 기존 점포 리뉴얼을 통한 기존점 경쟁력 강화 전략이 점차 성과를 거두고 있는 것으로 분석된다.

월계점의 경우 리뉴얼 후 한 달 매출이 전년 대비 50% 이상 신장하는 호실적을 기록하기도 했다.

트레이더스는 외형 성장을 꾸준히 이루고 있다. 트레이더스는 전년 대비 매출이 18.6% 증가하며 전 분기에 이어 두자리수 성장을 이어갔고, 영업이익 역시 전년 대비 8억원(5.5%) 늘며 지속적인 증가세를 보이고 있다.

는 하반기 트레이더스 안성점 오픈을 시작으로 오는 2023년까지 7개점이 추가 오픈하면 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대하고 있다.

는 지난 2018년 일본의 '돈키호테'를 본떠 선보인 삐에로쇼핑 7개 점포를 올해 순차적으로 닫으며 사업을 접는 등 비효율 전문점에 대한 효율성 개선에 나섰다.

지난해 2분기 192억원의 적자를 기록한 전문점은 올 2분기 69억원의 적자를 기록, 적자 폭을 123억원 줄였다. 특히, 노브랜드 전문점은 올 1분기 25억원의 첫 흑자를 기록한데 이어 2분기에도 55억원의 흑자를 달성하며 수익성을 더욱 확대했다.

에브리데이, 신세계TV쇼핑 등 이마트 연결 자회사들도 1분기에 이어 지속적인 성장과 수익 개선을 이루고 있다.

SSG닷컴은 2분기 총매출 9317억원으로 전년대비 42% 성장하며 두 분기 연속 40% 이상의 성장세를 이어가고 있다. 이는 온라인 시장 전체 2분기 성장률인 15%를 훨씬 상회하는 수치다.

특히, 영업이익은 137억원원 적자를 기록했으나 지난 1분기에 비해 적자폭을 60억원 줄이는 등 외형 성장과 함께 수익개선도 꾸준히 이뤄지고 있다.

에브리데이도 영업이익이 전년대비 17억원 증가한 62억원을 올리며, 안정적인 수익을 거뒀고다. 신세계TV쇼핑 역시 영업이익 59억원을 기록해 세 분기 연속 흑자 행진을 이어가며, 첫 연간 흑자 전환을 바라보고 있다.

1분기 40억원의 영업적자를 기록했던신세계푸드는 학교가 일부 개학하는 등 급식 부문의 수익성 개선으로 2분기 24억원의 영업이익을 기록, 흑자전환에 성공했다. 신세계프라퍼티는 코로나19 등의 영향으로 85억원의 적자를 기록, 전년 대비 적자전환했다.

관계자는 "코로나19 등 어려운 환경이 지속됨에도 불구하고 반기 흑자를 기록했다"며 "하반기에는 그로서리 차별화, 비식품 효율화, 고객 중심 매장 확대 등을 통해 본업 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr