[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오전 구청 본관 3층 기획상황실에서 시니어 명예기자단 위촉식에 참석했다.

채 구청장은 지난 해 활발한 투고활동으로 구정 홍보에 힘써준 기자 4명에 대해 우수 명예기자 표창을 수여하며 감사의 뜻을 전했다.

이어 신규 위촉, 연임 기자단에 대한 위촉장과 기자증 수여식을 진행했다.

명예기자단은 구정에 관심이 많은 50세 이상의 구민으로 구성되며, 홍보 아이디어 제공, 기사 취재 및 작성 등 다양한 홍보활동을 이어갈 예정이다.

채 구청장은 "앞으로 기자단 활동을 응원, 시니어층의 사회참여를 위한 지원책 마련에 힘쓰겠다"고 전했다.

