양천구, ARS 공유주차장 1000면으로 확대 주차난 해소

총 1000면 중 115면은 IoT(사물인터넷) 센서 설치 어플리케이션으로 편리하게 이용 가능

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 주차공유시스템을 확대 도입했다.

주차공유시스템이란 낮 시간 동안 비어있는 거주자우선주차장을 공유해 주차난을 해소, 구민의 주차 편의를 확보할 수 있도록 공유하는 시스템을 말한다.

주차공유 시스템은 ARS번호로 전화를 걸어 안내멘트에 따라 이용하는 ARS방식과 사물인터넷 센서 설치가 된 주차공유면을 어플리케이션을 통해 이용하는 IoT(사물인터넷)의 두 가지 방식이 있다.

구는 지난 12월1일부터 기존 ARS 주차공유면에 IoT 시스템을 도입해 8개월 동안 주차 수요가 많은 목1동 오목교역 주변 20면의 거주자우선주차장에서 시범운영 해온 결과 총 1661건(일평균 11.8건)의 주차 공유 실적을 기록한 바 있다.

또 12월 252건, 1월 232건, 2월 244건이던 공유 실적이 7월에는 305건의 공유실적을 기록하는 등 구민의 주차공유시스템 이용이 지속적으로 증가하고 있다.

이에 구는 지난해 4월19일부터 시범운영(127면)을 거쳐 10월(450면), 6월(592면)으로 점진적으로 확대를 추진해오던 주차 공유면을 이달 1일부터 총 1000면으로 대폭 확대, 그 중 IoT 방식 공유면도 총 115면으로 확대 운영 중이라고 밝혔다.

ARS 방식으로 주차 공유 시스템을 이용하고자 하는 주민은 바닥 표시가 된 공유 주차장에 주차를 한 뒤 ARS번호로 전화를 걸어 안내 멘트에 따라 이용하면 되며, IoT 방식으로 이용을 원하는 주민은 파킹투게더 어플리케이션을 이용하면 5분당 100원의 요금으로 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다.

김수영 양천구청장은 “구 어디서나 쉽고 편리하게 공유 주차장을 이용할 수 있게 돼 주차난이 효과적으로 해소될 수 있도록 주차 공유 시스템을 지속적으로 활성화 할 계획”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr