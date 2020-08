실업자 113만8000명…7월 기준 21년來 최대(상보)

통계청, 7월 고용동향

실업률 4.0%…7월 기준 1999년 7월 이후 최고

취업자 27만7000명↓…5개월 연속 감소

[아시아경제 김현정 기자, 주상돈 기자] 지난달 실업자 수가 114만명에 육박하며 21년 만에 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

12일 통계청이 발표한 7월 고용동향에 따르면 실업자는 113만8000명으로 전년 동월 대비 4만1000명(3.7%) 증가했다. 실업자 수는 1999년 7월(147만6000명) 이후 21년 만에 가장 많다.

실업률은 4.0%로 전년 동월 대비 0.1%포인트 상승했다. 7월 기준으로 역시 1999년 7월(6.7%) 이후 최고 수준이다.

반면 취업자는 5개월 연속 감소세를 이어갔다. 15세 이상 취업자는 2710만6000명으로 전년 동월 대비 27만7000명(-1.0%) 줄었다. 올 3월(-19만5000명) 이후 5개월째 줄어들고 있다.

고용률은 60.5%로 전년 동월 대비 1.0%포인트 하락했다. 15~64세 고용률(OECD 비교기준)은 66.0%로 1.1%포인트 낮아졌다.

연령별 취업자는 60세 이상(37만9000명)을 제외하곤 모두 줄었다. 30대 17만명, 20대 16만5000명, 40대 16만4000명, 50대 12만6000명 각각 감소했다.

산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업(16만1000명·7.2%), 운수 및 창고업(5만8000명·4.1%), 사업시설관리, 사업지원및 임대서비스업(4만4000명·3.4%) 등에서 증가했다. 숙박 및 음식점업(-22만5000명·-9.5%), 도매 및 소매업(-12만7000명·-3.5%), 교육서비스업(-8만9000명·-4.6%) 등에서 감소했다.

비경제활동인구는 1655만1000명으로 전년 동월 대비 50만2000명(3.1%) 늘었다. 쉬었음(22만5000명·10.8%)과 가사(21만8000명·3.8%) 등에서 증가했다. 쉬었음 인구는 총 231만9000명으로 2003년 1월 작성이래 7월 기준 최대다.

정동명 통계청 사회통계국장은 "7월 고용동향은 취업자 감소, 실업자와 비경활 증가하는 등 6월과 전반적으로 유사한 모습 보였다"며 "이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 확산 방지를 위한 모임 외출 자제, 관광객 유입 급감 등이 지속되며 숙박·음식업 도·소매업 교육서비스업 등의 취업자가 감소했기 때문"이라고 말했다.

