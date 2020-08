[아시아경제 문채석 기자]한국동서발전은 11일 집중호우 피해복구 및 구호 성금 1억원을 전국재해구호협회에 기탁했다고 밝혔다.

동서발전은 수재민들에게 피해복구 지원 및 마스크, 세면도구 등 구호물품, 비상식량을 전달할 계획이다.

특히 발전소 건설이 예정돼 있는 음성 지역에 구호물품 전달 및 수해지역의 경로당, 아동센터 등 복지시설 복구, 개보수 등을 지원한다.

동서발전 관계자는 "이번 성금이 갑작스런 수해로 어려움에 처한 수해 지역민들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.

