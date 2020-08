코디, 바이오 화장품 ODM 사업 본격 추진

[아시아경제 유현석 기자] 코디 코디 080530 | 코스닥 증권정보 현재가 1,945 전일대비 155 등락률 +8.66% 거래량 668,246 전일가 1,790 2020.08.11 14:15 장중(20분지연) close 는 비앤비코리아, 네오리젠바이오텍과 함께 바이오화장품에 대한 공동 기술개발 및 사업화를 추진하기 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

코디는 기초화장품 분야의 노하우를 보유한 비앤비코리아, 세포투과 ICT(Intra-Cellular Therapeutics)기술을 보유한 바이오 벤처기업 네오리젠바이오텍과 협업 해 천연추출물, 유산균 추출물을 활용한 천연 화장품의 상용화에 앞장 선다는 계획이다.

특히 네오리젠바이오텍이 보유한 펩타이드 성분의 피부투과 기술을 적용한 제품을 개발해 기초 및 색조화장품의 피부효능을 개선시키는 바이오화장품 제품군을 확보할 예정이다. 네오리젠바이오텍이 보유한 기술은 효능성분들의 피부투과에 대한 허들을 극복하는 니즈에 부합된 기술이다. 향후 임상등을 통해 제품화 될 경우 국제적으로 경쟁력을 확보할 것으로 회사 측은 기대했다.

회사 관계자는 “바이오화장품은 최근 바이오 및 코스메틱 기업들에게 각광받는 분야로, 향후 코디의 새로운 성장동력으로 육성해 나갈 계획”이라며 “소비자들이 신뢰할 수 있는 안전하면서도 품질이 우수한 제품을 빠른 시일안에 공급해드리도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 시너지파트너스는 코스메틱 사업 진출의 일환으로 지난 2018년 코디에 대한 투자를 시작으로 기초화장품, 용기제조, 브랜드마케팅, 미용기기에 이르는 코스메틱 분야 전 밸류체인에 대해 꾸준히 투자를 집행했다. 사업상 시너지를 극대화하는데 역량을 집중하고 있다.

