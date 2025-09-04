코디, 신소재 '아쿠아스토머' 개발…"지속가능 R&D 기술 적용"

코디 코디 080530 | 코스닥 증권정보 현재가 1,355 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 16,494 전일가 1,355 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코디, 84억원 규모 유증[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일증선위, 회계처리 기준 위반 나노캠텍 검찰 고발 전 종목 시세 보기 close 는 소재 '아쿠아스토머'의 기술 상표권이 등록됐다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 소재는 수상 기반 제형에서도 안정적으로 적용 가능한 유연한 고분자 하이브리드 입자 소재다. 고압유화기(high-pressure homogenizer)를 거쳐 입자의 크기가 미세하고 제형 내 균일하게 분산시키는데 탁월하다.

또한 다양한 제형에 쉽게 적용된다. 각질층에 고르게 분포돼 정돈된 피부를 효과적으로 표현 가능하다. 고온공정의 생략이 가능해 에너지절약 및 생산성 향상에도 기여 가능할 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 "아쿠아스토머는 타사 기술 대비 수분 속 엘라스토머 입자가 작고 균일한 배열로 구성되어 있어 안정도 측면에서도 우수하다"며 "많은 틴트 제형에 적용하여 제품을 개발할 예정"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



