코디, 신소재 '아쿠아스토머' 개발…"지속가능 R&D 기술 적용"

코디 는 소재 '아쿠아스토머'의 기술 상표권이 등록됐다고 4일 밝혔다.
이번에 개발된 소재는 수상 기반 제형에서도 안정적으로 적용 가능한 유연한 고분자 하이브리드 입자 소재다. 고압유화기(high-pressure homogenizer)를 거쳐 입자의 크기가 미세하고 제형 내 균일하게 분산시키는데 탁월하다.
또한 다양한 제형에 쉽게 적용된다. 각질층에 고르게 분포돼 정돈된 피부를 효과적으로 표현 가능하다. 고온공정의 생략이 가능해 에너지절약 및 생산성 향상에도 기여 가능할 것으로 기대하고 있다.
회사 관계자는 "아쿠아스토머는 타사 기술 대비 수분 속 엘라스토머 입자가 작고 균일한 배열로 구성되어 있어 안정도 측면에서도 우수하다"며 "많은 틴트 제형에 적용하여 제품을 개발할 예정"이라고 말했다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
