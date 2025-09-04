본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

코디, 신소재 '아쿠아스토머' 개발…"지속가능 R&D 기술 적용"

유현석기자

입력2025.09.04 16:02

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코디 는 소재 '아쿠아스토머'의 기술 상표권이 등록됐다고 4일 밝혔다.


이번에 개발된 소재는 수상 기반 제형에서도 안정적으로 적용 가능한 유연한 고분자 하이브리드 입자 소재다. 고압유화기(high-pressure homogenizer)를 거쳐 입자의 크기가 미세하고 제형 내 균일하게 분산시키는데 탁월하다.

또한 다양한 제형에 쉽게 적용된다. 각질층에 고르게 분포돼 정돈된 피부를 효과적으로 표현 가능하다. 고온공정의 생략이 가능해 에너지절약 및 생산성 향상에도 기여 가능할 것으로 기대하고 있다.


회사 관계자는 "아쿠아스토머는 타사 기술 대비 수분 속 엘라스토머 입자가 작고 균일한 배열로 구성되어 있어 안정도 측면에서도 우수하다"며 "많은 틴트 제형에 적용하여 제품을 개발할 예정"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반발…표퓰리즘 의혹도 "고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기