[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 서욱 육군참모총장, 김천석 사단장 등이 7~8일 집중호우로 인해 큰 피해를 입은 임실군 노암동 3통마을 및 살림어린이집을 9일 현장을 방문하여 수해복구에 힘을 쏟고 있는 주민들과 군 장병들을 위문하였다.

지난 7~8일 밤에 주촌천이 넘치면서 마을이 물에 잠기는 등 막대한 비피해가 발생한 지역으로 침수로 인해 도로에 토사유출 및 가옥에 침수로 인해 막대한 피해가 발생한 곳이다.

서욱 육군참모총장과 김천석 사단장 등은 35사단 7733부대 군장병 70여명을 지원하여 수해현장을 찾아 피해시민들을 격려하며 신속한 복구활동에 힘을 보탰다.

서욱 참모총장은 “주민들이 하루빨리 평화로운 일상을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다.”며 “빠른 수해복구를 위해 민·관·군이 한마음으로 뭉쳐 헤쳐 나가자”고 힘줘 말했다.

