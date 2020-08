고리원자력, 지역 상생발전 위한 ‘사업자지원사업’ 공모

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 고리원자력본부가 ‘2021년도 사업자지원사업 공모’를 오는 9월 10일까지 진행한다.

사업자지원사업은 ‘발전소 주변지역 지원에 관한 법률’에 따라 원전 사업자가 인근 지역의 경제 활성화와 환경개선, 문화진흥, 복지향상 등을 목적으로 지역이 필요로 하는 사업을 직·간접적으로 지원하는 사업이다. 고리본부의 내년도 사업자지원사업 예산은 총 94억6000만원으로 책정됐다.

고리본부는 다양한 사업을 발굴하고, 공정하고 투명한 사업 선정과 집행을 위해 공모를 진행하며, 교육장학지원, 지역경제협력, 주변환경개선, 지역복지, 지역문화진흥, 그 밖의 지원사업 등 총 6개 분야에 걸쳐 공모를 접수한다.

고리본부는 보다 많은 기관과 단체, 지역주민이 이번 공모에 참여할 수 있도록 오는 14일 기장군 장안읍 고리스포츠문화센터 멀티공연장에서 사업공모 설명회를 갖는다.

이 자리에서 공모 방법과 사업계획서 작성 방법, 심사 및 선정기준에 대한 모든 사항을 안내할 계획이다. 최종 선정결과는 내년 1월 지자체 홈페이지와 문자메시지를 통해 발표한다.

