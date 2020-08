[부의승계]①엔터업계 큰 손 원영식 회장, 아들이 20대에 180억 현금부자된 사연은?

[아시아경제 유현석 기자] 엔터업계의 큰 손으로 꼽히는 원영식 W홀딩컴퍼니 W홀딩컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 255 전일대비 2 등락률 -0.78% 거래량 168,704 전일가 257 2020.08.13 09:10 장중(20분지연) close 회장의 아들 원성준 씨가 20대의 나이에 180억원에 달하는 현금을 확보하게 됐다. 더블유홀딩스가 보유하고 있던 아이오케이 아이오케이 078860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,825 전일대비 25 등락률 -1.35% 거래량 48,241 전일가 1,850 2020.08.13 09:11 장중(20분지연) close 컴퍼니 지분을 포비스티앤씨 포비스티앤씨 016670 | 코스닥 증권정보 현재가 936 전일대비 10 등락률 +1.08% 거래량 130,165 전일가 926 2020.08.13 09:11 장중(20분지연) close 에 넘기면서 원 회장 등 가족 개인이 가지고 있던 주식도 동시에 모두 처분했기 때문이다.

13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 W홀딩컴퍼니 외 3인은 지난 6일 아이오케이의 지분 38.45%를 850억원에 매각했다. 계약금은 85억원이었고, 잔금 795억원은 오는 24일 받기로 했다. 주당 매각가는 4356원으로 계약 당일 종가 2450원보다 주당 1906원의 프리미엄이 붙었다. 전체 매각대금 중 372억원가량이 프리미엄인 셈.

지분매각으로 W홀딩컴퍼니가 473억원(21.40%), 원영식 W홀딩컴퍼니 회장이 4.07%(90억원), 원 회장의 부인과 아들인 강수진씨와 원성준씨가 각각 104억원(4.72%), 183억(8.26%)의 현금을 확보하게 됐다.

성준씨가 아이오케이 지분을 획득한 시점은 2018년 8월이다. 당시 아이오케이는 180억원 규모의 3자 배정 유상증자를 결정한다. 대상자는 W홀딩컴퍼니와 원 회장, 성준씨다. 주당 1670원에 W홀딩컴퍼니가 452만주(75억원), 원 회장과 성준씨가 각각 207만주(35억원) 419만주(70억원)를 배정 받았다. 3자 배정으로 성준씨는 2018년 8월 W홀딩컴퍼니에 이어 아이오케이 2대 주주로 올라선다. 그의 나이 만 22세였다.

성준씨는 잔금까지 받으면 2년 만에 약 110억원의 차익을 얻는다. 성준씨가 주당 1670원에 사들였던 아이오케이 주식이 주당 4356원에 팔린 덕이다.

성준씨는 과거에도 아이오케이에 투자했던 이력이 있다. 2015년 8월 아이오케이(당시 포인트아이)가 발행한 160억원 규모의 5회차 전환사채(CB)에 24억원을 투자했다. 당시 만 19세였다. 당시 주당 전환가액은 7520원으로 성준씨는 아이오케이의 지분 2.11%(31만9148주)를 확보했다.

이후 성준씨의 지분은 정확히 확인되지는 않는다. 2015년 10월 원 회장을 비롯해 부인 강씨와 아들 성준 씨의 지분율이 5.19%에서 3.35%로 감소하면서 지분 공시 의무가 사라졌다. 다만 당시 CB로 획득한 지분을 모두 처분한 것으로 추정된다. 2018년 아이오케이가 W홀딩컴퍼니를 대상으로 진행한 3자 배정 유상증자에서 성준 씨가 받은 주식 숫자와 지분 공시로 나온 숫자가 같기 때문이다.

한편 성준씨는 지난 3월30일 기준 W홀딩컴퍼니의 최대주주인 오션인더블유의 지분 51.00%를 보유한 최대주주로 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr