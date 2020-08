전남도, 전 직원 투입 ‘수해지역 복구’ 총력전

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 지난 5일부터 8일까지의 기록적인 폭우로 큰 피해를 입은 구례·곡성·담양지역 긴급복구에 발 벗고 나섰다.

도는 9일 소속 공무원 600여 명 규모의 긴급복구 지원반을 신속히 조직해, 10일부터 구례·곡성·담양 침수피해 현장에 본격 투입했다.

침수된 가구 등을 꺼내는 작업이 시급하다는 현장 요청에 따라, 휴가 중인 직원들까지 즉각 복귀해 피해복구에 동참하는 등 필수 요원을 제외한 사실상 전 직원이 복구작업에 투입됐다.

이에 앞서 전남도 통합자원봉사센터를 즉시 가동해 22개 시·군 자원봉사센터로부터 270명의 봉사단을 모집해 현장에 투입, 구호물품전달·급식봉사·이재민 대피 등 긴급복구에 돌입했다.

도내 의용소방대원 720여 명이 매일 피해복구에 동참하는 것을 포함해 남도사랑봉사단, 자율방법연합회 등 도내 여러 민간단체의 자원봉사 참여가 급속히 늘어나고 있다.

도는 침수피해가 가장 심각한 구례·곡성·담양지역 긴급복구에 이어, 시·군 피해상황을 실시간 파악해 지원토록 도 전 부서의 간부공무원을 22개 시·군별 현장상황관리관으로 지정했고 부서별 시·군 전담제를 가동해 지속적으로 피해복구를 지원할 계획이다.

김영록 전남도지사는 “호우피해로 큰 시름에 잠긴 도민들이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 피해복구 지원에 최선을 다하겠다”며 “침수피해 현장에 구호인력과 물자가 많이 부족한 상황이니, 공공기관과 민간단체 등에서 피해복구에 적극 동참해주기를 바란다”고 당부했다.

