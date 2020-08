보성군 ‘보성 대표 1등 캐릭터를 뽑아라’ SNS 이벤트 진행

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 보성군은 지역을 알리고, 지역 특산품 홍보를 위해 대표 특산품인 녹차, 꼬막, 키위를 활용한 녹차몬, 꼬막몬, 키위몬 캐릭터 삼총사를 만들었다.

전남 보성군은 지역 특산품을 활용한 캐릭터 삼총사를 만들고, 이를 기념해 전 국민 누구나 참여 가능한 SNS 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이벤트는 8월 7일부터 16일까지 10일간 진행된다. 참여방법은 보성군 공식 유튜브 채널을 구독한 후 게시돼 있는 ‘보성 대표 1등 캐릭터를 뽑아라!’ 영상을 보고 응원하는 캐릭터를 댓글로 남기면 된다.

추첨을 통해 130여 명의 참가자에게 보성특산품(녹차, 꼬막, 키위 중 택1), 보성 캐릭터 그립톡, 모바일 음료 상품권 등이 제공된다. 당첨자는 오는 18일 보성군청 페이스북과 보성군 유튜브 채널을 통해 발표할 예정이다.

캐릭터들은 오는 9월부터 SNS를 통해 본격적인 활동에 나선다.

군 관계자는 “앞으로 보성 특산품 캐릭터 삼총사는 온라인과 오프라인을 넘나들며 지역 특산품을 홍보하고, 농특산물 판매 증진을 위해 다양한 활동을 펼칠 예정”이라면서 “재미있는 콘텐츠로 코로나19, 장마 등으로 어려워진 농가에 힘이 될 수 있도록 캐릭터 활용 상생방안을 마련해 나가겠다”고 말했다.

