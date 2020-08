[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난 7일부터 폭우가 내린 전남지역 수해 현장에 전남소방본부 드론 동호회 대원들이 비번을 반납하고 달려갔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr