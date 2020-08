외국인, 4주만에 '팔자' 전환…코스닥은 '사자'

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주만에 매도세로 돌아섰다.

9일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 3일부터까지 7일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1974억원을 순매도했다. 코스피시장에서 2836억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 861억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 746,000 전일대비 66,000 등락률 +9.71% 거래량 1,399,982 전일가 680,000 2020.08.07 15:30 장마감 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 1251억원 순매수했다. 뒤이어 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 759,800 전일가 77,200 2020.08.07 15:30 장마감 close 를 649억원 사들였다. 이밖에 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,432,000 전일대비 47,000 등락률 +3.39% 거래량 65,788 전일가 1,385,000 2020.08.07 15:30 장마감 close (532억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 8,000 등락률 -2.48% 거래량 1,063,254 전일가 322,000 2020.08.07 15:30 장마감 close , 418억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 36,150 전일대비 400 등락률 -1.09% 거래량 1,831,365 전일가 36,550 2020.08.07 15:30 장마감 close (398억원), CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 424,000 전일대비 4,000 등락률 +0.95% 거래량 89,595 전일가 420,000 2020.08.07 15:30 장마감 close (333억원), LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 3,400 등락률 +4.12% 거래량 487,203 전일가 82,600 2020.08.07 15:30 장마감 close (296억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 6,200 등락률 +7.05% 거래량 463,565 전일가 88,000 2020.08.07 15:30 장마감 close (280억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 197,000 전일대비 4,000 등락률 -1.99% 거래량 335,833 전일가 201,000 2020.08.07 15:30 장마감 close , 274억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 3,500 등락률 -1.96% 거래량 318,464 전일가 179,000 2020.08.07 15:30 장마감 close (260억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 4,946,631 전일가 81,100 2020.08.07 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 2416억원 순매도하며 2주 연속 가장 많이 팔았다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 353,000 전일대비 11,000 등락률 -3.02% 거래량 1,899,111 전일가 364,000 2020.08.07 15:30 장마감 close 를 2346억원 팔았다. 이밖에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,500 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 18,751,717 전일가 58,000 2020.08.07 15:30 장마감 close (2103억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 312,200 전일대비 1,600 등락률 +0.52% 거래량 1,776,078 전일가 310,600 2020.08.07 15:30 장마감 close (981억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 2,500 등락률 +1.73% 거래량 3,208,082 전일가 144,500 2020.08.07 15:30 장마감 close (942억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 8,500 등락률 +3.85% 거래량 858,608 전일가 220,500 2020.08.07 15:30 장마감 close (541억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 500 등락률 -0.99% 거래량 1,788,158 전일가 50,500 2020.08.07 15:30 장마감 close (464억원), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 2,000 등락률 -1.20% 거래량 127,567 전일가 166,500 2020.08.07 15:30 장마감 close (262억원), 콜마비앤에이치 콜마비앤에이치 200130 | 코스닥 증권정보 현재가 65,900 전일대비 2,400 등락률 +3.78% 거래량 1,221,729 전일가 63,500 2020.08.07 15:30 장마감 close (223억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 1,000 등락률 +0.45% 거래량 635,205 전일가 222,500 2020.08.07 15:30 장마감 close (221억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

최근 증시가 많이 오르면서 밸류에이션 부담이 높은 상황이지만 매력은 여전히 남아있다는 분석이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "기업이익 개선 속도는 더디지만 코스피가 2300선에 안착하면서 밸류에이션 부담이 고조된 상황"이라며 "코스피 12개우러 선행 주가수익비율(PER)은 12.8배로 상승하며 2010년 이후 최고치를 지속 경신 중"이라고 말했다. 노 연구원은 "다만 국내 주식시장 주변자금도 완화적 통화정책 기조에 따라 최대치를 경신했고 국내 주식시장의 채권시장 대비 상대 기대수익률이 6%포인트를 상회하는 등 여전히 주식의 매력은 남아있는 상황"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr