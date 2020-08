[아시아경제 오주연 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 9,120 전일대비 60 등락률 +0.66% 거래량 7,770,054 전일가 9,060 2020.08.07 14:06 장중(20분지연) close 은 두산인프라코어 지분 매각설과 관련해 "재무구조 개선을 위한 자구안의 일환으로 자회사인 두산인프라코어 지분매각을 검토하고 있으나 아직 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 7일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr