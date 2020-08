[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장은 6일 계속되는 집중호우로 수위가 상승한 지역내 하천의 주민 출입통제 상황과 떠내려 온 각종 부유물들의 청소 정비 현황을 점검했다.

구청 15층에 마련된 수방상황실의 하천관제CCTV를 통해 지역내 모든 하천의 실시간 현황을 보고받은 이동진 도봉구청장은 주민들의 이용이 많은 우이천을 직접 찾아 정비 현황을 직접 살폈다.

이날 이동진 도봉구청장은 “집중호우가 계속 예보돼 있는 만큼 신속하게 긴급상황에 대처할 수 있도록 노력해 달라”면서 “주민들도 안전에 각별히 유의해 달라”고 말했다.

