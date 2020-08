속보[아시아경제 류정민 기자] 윤도한 청와대 국민소통수석은 6일 MBC 검언유착 보도 전에 권경애 변호사에게 전화를 했다는 의혹에 대해 전화를 하지 않았다고 밝혔다. 특히 윤 수석은 권 변호사를 알지도 못한다면서 관련 보도를 부인했다.

윤 수석은 "조선일보는 또 윤 수석은 이날 본지 연락에 답하지 않았다고 보도했다. 상식적으로 질문이 있어야 답을 한다. 조선일보는 저에게 아무런 질문을 하지 않았다"면서 "단지 조선일보 전 청와대 출입기자로부터 두 통의 부재중 전화가 어젯밤에 있었을 뿐"이라고 주장했다.

윤 수석은 "한밤에 전화해서 받지 않았다고 악의적으로 보도한 것이다. 일부러 답하지 않았다는 기사를 쓰기 위해 전화를 한 것인지 모르겠다. 허위보도에 대해 사과하고 정정보도를 하기 바란다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr