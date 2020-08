주호영 "한상혁 당정청 회동 참석 불법…'권언유착' 국정조사해야"

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 한상혁 방송통신위원장에 대해 "당정청 회동에 나선 자체가 부적절하다"고 지적했다. 권경애 변호사에게 "한동훈(검사장)을 내쫓을 보도가 나갈 것"이라고 전화한 당국자를 밝혀내기 위한 국정조사나 특검이 필요하다고 강조했다.

주 원내대표는 6일 오전 국회에서 기자회견을 갖고 "한 위원장이 청와대, 더불어민주당과 함께 당정청 회동에 참석해서 지상파 중간광고 허용, 국내외 온라인 동영상 서비스 규제와 같은 방송통신관련 주요 정책사항을 논의한 것은 명백한 불법"이라며 이같이 말했다.

그는 "민주당은 궁색하게도 'n번방'을 논의했을 뿐 중간광고 관련 내용이 없었다고 둘러대지만 스스로 중립성 지켜야할 방송통신 수장이 당정청 회동에 나서는 것 자체가 부적절한 처신"이라며 "민주당은 이전에 방통위원장이 당정청 협의에 참석한 것을 문제삼아 해임 요구한적도 있다"고 지적했다.

주 원내대표는 권 변호사의 폭로를 바탕으로 한 '권언유착' 의혹을 제기하기도 했다. 그는 "(권 변호사가) 매주 통 주재 회의에 참석하는 방송을 관장하는 분이라고 밝혔는데 그 당사자가 누군지 밝혀야 한다"며 "매주 대통령 회의에 참석하는 그 분이 이 일에 관여했다면 권언유착이 아닐 수 없다"고 말했다. 민변 출신으로 현 정부의 정책을 비판해 온 권 변호사는 앞서 페이스북에서 "매주 대통령 주재 회의에 참석하는, 방송을 관장하는 분이 '한동훈은 반드시 내쫓을 거고 보도가 나갈 거니 제발 페이스북을 그만두라'고 호소했다"고 밝힌 바 있다.

주 원내대표는 "사실이라면 방송의 공정성, 중립성이 훼손될 뿐 아니라 국가권력시스템을 사유화하는 중대한 국기문란"이라며 "국정조사나 특검을 통해 명백히 밝혀져야 할 사안"이라고 강조했다.

전국적인 수해와 관련해서는 "지역별로 피해상황이 심각하고 광범위한 만큼 시급히 중앙정부가 특별재난지역으로 지정해서 예비비와 특별예산 등 가용한 모든 자원을 투입해 복구와 주민 보호에 만전을 기해 달라"며 "15년 전에 제정된 재해보상비도 민가 100만원·상가 200만원 등 현실에 맞지 않고 적은 금액이어서 현실에 맞게 상향해야 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr