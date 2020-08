[아시아경제 강나훔 기자] 동화기업 동화기업 025900 | 코스닥 증권정보 현재가 49,500 전일대비 1,100 등락률 +2.27% 거래량 219,518 전일가 48,400 2020.08.05 15:30 장마감 close 은 한국일보사 주식 61만8968주를 처분한다고 5일 공시했다.

처분금액은 492억5128만원으로, 이는 자기자본 대비 7.27% 규모다.

회사 측은 처분 목적에 대해 “그룹의 지배구조 단순화 및 경영효율성 증대를 위함”이라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr