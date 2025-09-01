거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장

한국거래소가 다음 달 27일 주식선물 16종목과 주식옵션 4종목을 추가로 상장한다고 1일 밝혔다.

추가 상장하는 주식선물 종목은 올해 상반기에 코스피200·코스닥글로벌 지수에 편입된 16개 종목이다.

주식선물 기초주권에는 유가증권시장에서 DN오토모티브 DN오토모티브 007340 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 250 등락률 -0.94% 거래량 17,553 전일가 26,600 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 "5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은DN솔루션즈, 새 복지관 DN마루 개관…"직원 복지 지속 투자"DN오토모티브, 계열사 주식 510억원에 추가취득 전 종목 시세 보기 close , HDC HDC 012630 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 50 등락률 +0.23% 거래량 45,096 전일가 21,500 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]"HDC, 실적 고성장 예상…목표주가 상향"밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입"5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은 전 종목 시세 보기 close , HD현대마린솔루션 HD현대마린솔루션 443060 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 5,500 등락률 -2.58% 거래량 52,112 전일가 213,000 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 HD현대 2분기 영업이익 1조1389억원…전년比 29.4%↑HD현대, 국내 해운사와 'AI 자율·친환경 선박 기술' 공동 개발[특징주]HD현대마린솔루션, 수익성 주목…MSCI 편입 기대감도↑ 전 종목 시세 보기 close 등 9종목, 코스닥시장에서 ISC ISC 095340 | 코스닥 증권정보 현재가 56,600 전일대비 1,600 등락률 -2.75% 거래량 69,648 전일가 58,200 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]"독보적 포트폴리오…ISC, 목표가 상향"ISC, 유리기판·HBM 등 AI 반도체 테스트 기술로 국가전략기술과제 선정국민연금, 3분기에 바이오 사고 소부장·지주 팔았다 전 종목 시세 보기 close , 동화기업 동화기업 025900 | 코스닥 증권정보 현재가 9,070 전일대비 320 등락률 -3.41% 거래량 78,059 전일가 9,390 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 동화기업, 목조주택 시장에 '구조용 보드' 공급 확대동화일렉, 첫 LFP 전해액 수주…ESS용 2만t 공급 계약[특징주]자회사 수주 소식에 동화기업↑ 전 종목 시세 보기 close , 솔브레인 솔브레인 357780 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 9,500 등락률 -4.35% 거래량 14,871 전일가 218,500 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]"솔브레인, 3분기 턴어라운드로 성장세 재진입 전망"[클릭 e종목]"솔브레인, 반도체 소재 가동률 회복 지연…목표가↓"K-반도체 추세 전환 '글쎄'…"HBM 위주로 접근해야" 전 종목 시세 보기 close 등 7종목이 상장된다.

이번 상장으로 해당 지수에서 편출된 금양 금양 001570 | 코스피 증권정보 현재가 9,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,900 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 4050억 사우디 투자 걸린 임시주총…금양 소액주주 3% 결집금양, 4050억원 규모 유상증자 결정상폐 위기 몰린 금양, 1년간 개선기간 부여받아 전 종목 시세 보기 close , 삼아알미늄 삼아알미늄 006110 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 400 등락률 -1.79% 거래량 29,102 전일가 22,350 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 [특징주] 삼아알미늄, 美관세 리스크에 日도요타 주요 주주 부각 강세한국거래소, HD현대일렉트릭 등 7종목 코스피200 편입'에코프로 형제' 시총 3개월새 22조원↑..삼전·LG엔솔 이어 나란히 3,4위 전 종목 시세 보기 close , 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 41,450 전일대비 1,500 등락률 -3.49% 거래량 21,471 전일가 42,950 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]"천보, 빠르게 성장하는 LiFSI 시장"대체거래소 거래종목 110개로 확대…신세계·LG생건 등 합류기대 못미친 4분기 실적 속 어닝 서프라이즈 종목은 전 종목 시세 보기 close 등 12개 종목은 주식선물 기초주권에서 제외된다.

주식옵션 기초주권에는 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 21,050 전일대비 250 등락률 -1.17% 거래량 2,695,601 전일가 21,300 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 한화엔진, 세계최초 LNG운반선용 VCR 적용엔진 생산AI·바이오·반도체가 새 주도주? 9월 증시 키워드는 ‘전환한미 정상회담 훈풍, 남북경협주 반등 모멘텀 전 종목 시세 보기 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 500 등락률 +0.98% 거래량 424,587 전일가 50,900 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!4배 투자금, 신용·미수대환, 대체거래소 지원… 활용 폭 넓힌 맞춤형 스탁론방산·조선 조정에 힘빠진 한화그룹주 ETF 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 115,600 전일대비 3,600 등락률 +3.21% 거래량 1,750,380 전일가 112,000 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까 전 종목 시세 보기 close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 193,300 전일대비 1,200 등락률 +0.62% 거래량 417,545 전일가 192,100 2025.09.01 12:33 기준 관련기사 넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로?주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결! 전 종목 시세 보기 close 이 추가 상장된다.

거래소는 "이번에 제외되는 기초주권은 주식옵션이 상장돼 있지 않아 주식선물만 상장 폐지된다"며 "이번 추가상장으로 한화오션 등 유가증권시장 시가총액 최상위 종목 대부분에 대한 주식옵션 거래가 가능해지게 된다"고 말했다.

이어 "거래종료 대상 주식선물은 올해 10월물 최종 거래일인 다음 달 2일까지만 거래가 가능하므로 해당 주식선물 투자자는 거래에 유의할 필요가 있다"고 덧붙였다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>