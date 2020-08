영광군, 8일부터 ‘어린이 물놀이장’ 개장

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 8일 우산공원과 영광향교 옆에 있는 어린이 물놀이장을 개장한다고 5일 밝혔다.

어린이 물놀이장은 오는 30일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 개방되며 월요일은 시설점검과 청소를 위해 휴장한다.

코로나19 예방을 위해 군민만 입장이 가능하므로 신분증을 지참하고 현장에서 군민을 확인 받아야 입장이 가능하며 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 입장이 불가능하다.

이용방법은 두 곳이 서로 다르다.

우산공원 물놀이장은 군 홈페이지를 통한 인터넷 사전 예약제로 운영하고 예약 인원 미달 시 현장에서 선착순으로도 입장이 가능하다.

영광향교 옆 물놀이장은 인터넷 예약은 받지 않고 현장에서 선착순으로 이용 할 수 있다.

우산근린공원 물놀이장은 오전 오후 각 100명씩 하루 200명이며, 영광향교 옆 물놀이장은 각 50명씩 100명이 이용 할 수 있다.

영광향교 옆 물놀이장은 수심이 75㎝, 80㎝로 키가 115㎝이하인 어린이는 이용 할 수 없다.

김준성 군수는 “코로나19 장기화로 군민 모두가 힘든 시기를 보내고 있지만 지친 일상 속에서 보다 더 안전하고 시원한 여름을 보낼 수 있도록 철저한 방역 기준을 준수해 코로나19 차단에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr