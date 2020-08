안동규·임상수 조선대 교수 ‘자치분권위원회 전문위원’ 위촉

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교는 안동규 공과대학 기계공학과 교수와 임상수 경상대학 경제학과 교수가 제2기 대통령 소속 자치분권위원회 재정분권 전문위원으로 최근 위촉됐다고 5일 밝혔다.

대통령 소속 자치분권위원회는 ‘지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법’에 따라 문재인 정부의 100대 국정과제 중 핵심과제인 자치분권을 실현하기 위한 정책 등을 총괄 조정하는 기구다.

자치제도분과, 재정·기능 이양분과, 자치혁신분과로 구성된 위원회는 위임사항을 사전 검토, 조정, 조사 및 연구를 지원하는 전문위원회와 특별위원회가 있다.

이 중 전문위원회는 주민자치, 재정분권, 중앙권한이양, 자치혁신 전문위원회가 있다.

안동규 교수는 지난 2월까지 대통령 직속 국가균형발전위원회의 자문위원으로 활동했다. 이후 이번 제2기 자치분권위원회 재정분권 전문위원으로 임명됐다.

임상수 교수는 재정분권 전문위원직을 지난해에 이어 올해도 연임했으며, 계속해서 지방재정 전문가로 활약하게 된다.

