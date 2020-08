'저신용' 소상공인 경영안정에 500억 지원

신용 7등급 이하 소상공인

업체당 최대 1000만원

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 자금 조달에 어려움을 겪는 저신용 소상공인의 경영 안정을 위해 500억원 규모의 정책자금을 지원한다고 4일 밝혔다.

이번 소상공인 정책자금은 5일부터 소상공인시장진흥공단을 통한 신청·접수를 통해 예산 소진 시까지 지원된다. 제1금융권 대출이 어려운 신용 7등급 이하 소상공인 중 정책자금 운영 취지에 보다 부합하는 그룹을 대상으로 지원될 예정이다.

융자 조건은 고정금리 2.9%, 대출기간은 5년(2년 거치, 3년 상환)으로 업체당 최대 1000만원까지 지원된다. 지원 대상은 장애인기업, 청년 소상공인(39세 이하), 청년 고용 소상공인, 여성기업 등이다. 다만, 코로나19 피해 소상공인 중 1~2차 금융지원 프로그램 수혜자는 지원에서 제외된다.

수요자의 편의 제고와 코로나19 확산 예방을 위해 지역센터에서 현장 접수를 받지 않고 비대면으로 온라인 신청ㆍ접수 및 심사하는 방식으로 진행된다. 심사 후 대출이 결정된 소상공인은 전국 66개 소진공 지역센터에 방문해 대출 약정을 체결하면 된다.

권대수 중기부 소상공인정책관은 "이번 지원을 통해 코로나19 확산으로 가중된 취약 소상공인의 경영애로가 해소되기를 기대한다"며 "향후 비대면 대출 신청 서비스를 적극 제공해 디지털 환경 변화에 앞장서 대비할 것"이라고 말했다.

