[종합]마약 투약 30대 투신 소동 5시간 만에 구조

[아시아경제 김연주 인턴기자] 부산의 한 모텔에서 마약을 투약한 뒤 투신 소동을 벌인 30대가 5시간 만에 경찰특공대에 구조됐다.

3일 부산 북부경찰서는 이날 오전 5시께 부산 북구 구포동 한 모텔 5층 객실에 있던 30대 남성 A씨로부터 신고를 받고 출동했다고 밝혔다.

경찰이 모텔에 도착해 문을 열어달라고 요청하자, A씨는 베란다에 걸터앉아 모친을 불러 달라고 요구한 것으로 알려졌다.

소방당국은 지상에 에어메트를 설치하고 사다리차를 배치한 것으로 전해졌다.

경찰 형사팀, 위기 협상팀 등도 현장에 출동해 A씨 설득한 것으로 파악됐다.

A씨와의 대치는 5시간가량 이어졌고, 경찰특공대가 오전 10시께 모텔로 진입해 A씨를 구조한 것으로 알려졌다.

경찰은 현장에서 주사기 등이 발견된 것을 토대로 A씨의 마약 투약 여부를 확인하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰 조사에서 A씨는 마약 투약을 일부 시인한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 투신 소동을 벌인 이유 등에 대해 조사를 벌이고 있다.

