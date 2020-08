GS샵, '5성급 호텔' 쉐라톤 서울 팔래스 강남 패키지 판매

[아시아경제 이승진 기자] GS샵은 2일 오후 6시 20분부터 70분간 쉐라톤 서울 팔래스 강남 호텔의 ‘풀(Full)캉스 패키지’ 판매방송을 진행한다고 밝혔다.

쉐라톤 서울 팔래스 강남 호텔은 강남 최초의 5성급 특급호텔로 스위트룸 22실을 포함해 총 341개 객실을 갖추고 있다.

풀캉스 패키지는 커플패키지와 패밀리패키지 두 가지로 나뉜다. 커플패키지는 2인용으로 디럭스 퀸·트윈룸 1박, 클럽라운지 이용 혜택이 포함돼 있다. 패밀리패키지는 3인용으로 디럭스 더블싱글룸 1박, 성인 2인, 자녀 1인 조식 식사권을 패키지로 구성됐다. 가격은 주중 이용가 기준으로 모두 15만9000원이다. 매주 토요일 혹은 8월 16일 체크인 시 현장 결제로 4만원이 추가된다. 두 패키지 모두 수영장, 피트니스 이용이 가능하며, 이용 가능기간은 다음달 5일부터 11월 30일까지다.

GS샵 방송 기념으로 모녀 투숙 시 3만5000원상당의 치즈 케이크를 증정하는 이벤트도 준비했다. 방송 중 주문고객을 대상으로 ‘듀플렉스 스위트룸(180만원 상당)’ 혹은 ‘프리미어 스위트룸(100만원 상당)’ 업그레이드 혜택을 추첨된 총 16명에게 증정한다.

엄홍석 GS샵 서비스팀 팀장은 “이제 하나의 휴가 문화로 자리잡은 호캉스를 제대로 즐길 수 있도록 프리미엄 호텔 패키지 상품을 준비했다”며 “특히 클럽라운지를 이용할 수 있는 커플패키지의 경우 한정수량으로 확보한 만큼 호캉스를 준비하는 고객에게 좋은 쇼핑 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 홈쇼핑 최초로 서울 시내 5성급 호텔을 판매한 GS샵은 다양한 호텔·리조트 패키지 상품을 선보이고 있다.

