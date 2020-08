만도, 신차 효과·해외매출 확대…"하반기 실적 개선 기대"

신영증권 보고서

중국 성장·북미 매출 회복 기대

만도가 하반기 현대·기아차의 신차 효과와 해외 매출 확대로 실적이 크게 개선될 수 있다는 의견이 나왔다. 1일 신영증권은 만도에 대해 투자의견 매수와 목표주가 3만7000원을 제시했다.

2분기 만도의 매출액은 1조130억원, 영업적자 7590억원을 기록했다. 국내 구조조정과 중국 생산 합리화 관련 일회성 비용을(533억원)을 제외한 영업적자는 206억원으로 중국 로컬 업체 판매 증가에 힘입어 중국 매출은 반등에 성공했다.

문용권 신영증권 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 국내 매출감소와 현대·기아차·GM 북미공장 셧 다운에 따른 북미 매출 감소가 실적 부진 요인으로 작용했다"고 설명했다.

주행보조(ADAS) 매출은 코로나19로 인한 수출 물량 부진 여파로 전년동기대비 14% 줄었지만 못했지만 매출 비중은 15.1%로 늘었다. 국내 매출은 수출 물량 감소로 매출이 2950억원 감소해 매출 성장의 최대 감소요인으로 작용했다.

중국 매출액은 1분기 코로나19 영향으로 전년동기대비 42% 감소했지만 2분기에는 수요 반등으로 중국 매출이 반등해 흑자전환했다. 하반기에는 4%대의 수익성이 기대된다. 북미 매출은 주요 고객사의 북미공장 셧 다운 영향으로 전년동기대비 50.8% 가량 매출이 줄었다. 인도 매출은 72.8% 감소해 코로나19에 따른 봉쇄조치 여파로 물량이 급감했다. 신규 수주는 2조5000억원으로 현대차 그룹 E-GMP향 코너 레이더(1000억원)과 GM, 포드를 포함한 북미 OEM관련 수주가 신규 수주의 70%를 차지했다.

하반기엔 현대와 기아차 신차효과와 중국과 북미 실적 개선요인이 반영될 것으로 예상된다. 중국 매출의 31%를 차지하는 Geely 판매는 4월 이후 반등, 기저효과 속 신차 효과에 따른 Geely 판매 회복은 하반기 기대요인이다. 북미 EV(전기차) 업체의 상해 공장 생산 증대도 중국 매출 성장과 수익성 개선에 기여할 것으로 예상된다.

북미향 매출 회복도 기대된다. 기아차 K5와 소렌토 생산 개시와 GM의 재고 확대 전략으로 실적 개선이 예상되기 떄문이다. 문용권 연구원은 "지난해 4분기 파업과 올해 1분기 코로나19 여파로 GM재고는 48만대까지 감소했다"며 "지난해 만도 매출의 13%를 차지한 GM은 2분기 컨콜을 통해 연말까지 딜러 재고를 60만대 수준으로 늘리겠다고 발표하며 하반기 생산 확대를 시사했다"고 말했다. 문 연구원은 "GV80·G80 수출과 K5·쏘렌토 미국 생산과 카니발, GV70출시에 따른 ADAS 성장이 유효하다"고 덧붙였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr