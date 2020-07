이동걸 산은 회장, 아시아나항공 매각 관련 "다음주 입장 밝힐 것"

[아시아경제 조강욱 기자] 이동걸 산업은행 회장이 30일 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 22,500 전일대비 1,150 등락률 +5.39% 거래량 3,143,077 전일가 21,350 2020.07.30 15:30 장마감 close 의 재실사 요청 등 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 215 등락률 -5.00% 거래량 13,649,367 전일가 4,300 2020.07.30 15:30 장마감 close 매각 문제와 관련해 "다음주 (산은) 입장을 표명할 것"이라고 말했다.

이 회장은 이날 스타트업 지원센터 '마포 프론트1' 개관식에 참석한 후 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

다만 이 회장은 ' 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 215 등락률 -5.00% 거래량 13,649,367 전일가 4,300 2020.07.30 15:30 장마감 close 재실사의 가능성이 있다고 보느냐'는 물음에는 "(산은은) 계약의 당사자가 아니다"라며 말을 아꼈다.

또 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 22,500 전일대비 1,150 등락률 +5.39% 거래량 3,143,077 전일가 21,350 2020.07.30 15:30 장마감 close 이 사실을 왜곡하고 있다는 내용의 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 6,810 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 244,750 전일가 6,850 2020.07.30 15:30 장마감 close 보도자료에 대해서는 " 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 6,810 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 244,750 전일가 6,850 2020.07.30 15:30 장마감 close 이 ( 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 215 등락률 -5.00% 거래량 13,649,367 전일가 4,300 2020.07.30 15:30 장마감 close M&A 관련해) 낸 자료는 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 6,810 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 244,750 전일가 6,850 2020.07.30 15:30 장마감 close 의 입장이지 채권단의 입장은 아니다"라고 답했다.

금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 6,810 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 244,750 전일가 6,850 2020.07.30 15:30 장마감 close 은 이날 보도자료를 통해 재실사를 요구하고 나선 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 22,500 전일대비 1,150 등락률 +5.39% 거래량 3,143,077 전일가 21,350 2020.07.30 15:30 장마감 close 에 "이미 영업ㆍ재무 상태 등에 대한 정보를 충분히 제공했다"며 강한 유감을 표명했다. 또 "현산이 마치 충분한 확인이 이뤄지지 않은 것처럼 사실을 왜곡하고, 거래 종결을 회피하면서 책임을 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 6,810 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 244,750 전일가 6,850 2020.07.30 15:30 장마감 close 과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 215 등락률 -5.00% 거래량 13,649,367 전일가 4,300 2020.07.30 15:30 장마감 close 에 전가하고 있다"며 "진정성 있는 자세로 거래 종결을 위한 절차에 협조해달라"고 촉구했다.

그러자 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 22,500 전일대비 1,150 등락률 +5.39% 거래량 3,143,077 전일가 21,350 2020.07.30 15:30 장마감 close 은 "재실사를 하루라도 빨리 시작하는 것이 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 215 등락률 -5.00% 거래량 13,649,367 전일가 4,300 2020.07.30 15:30 장마감 close 의 추가 부실을 막고 그로 인한 국가의 부담을 덜어주는 길이라 확신한다"며 "재실사 요구의 진정성을 폄훼하는 행위들을 중단하고, 8월 중 재실사 개시에 협조해달라"고 반박했다.

시장에서는 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 22,500 전일대비 1,150 등락률 +5.39% 거래량 3,143,077 전일가 21,350 2020.07.30 15:30 장마감 close 이 아시아나에 대해 12주간의 재실사를 공개 요청하는 등 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 215 등락률 -5.00% 거래량 13,649,367 전일가 4,300 2020.07.30 15:30 장마감 close 매각 작업이 난항을 겪으면서 딜이 무산될 수 있다는 관측이 나오고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr