수협銀, 상반기 당기순이익 1371억

[아시아경제 김민영 기자] Sh수협은행은 올해 상반기 1371억원의 세전 당기순이익을 달성했다고 30일 밝혔다.

총자산은 50조8813억원, 고정이하여신비율은 0.43%를 기록했다.

수협은행 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 초유의 사태 속에서도 '중견은행 일등은행' 비전 달성을 위해 전 임직원이 함께 노력한 결과”라고 설명했다. 이어 “실적면에서 향후 3년 안에 경쟁 은행들을 추월해 일등은행 입지를 굳힐 것”이라고 덧붙였다.

한편 지난 24일 서울 송파구 수협은행 본사에선 포스트 코로나 시대에 대비해 '변화의 시기'라는 주제로 경영전략회의가 열렸다. 이동빈 수협은행장은 이날 회의에서 “본격적인 초저금리 시대의 도래와 코로나19로 인한 경기침체가 지속될 것으로 예상되는 만큼, 디지털을 활용한 효율적인 마케팅문화를 빠르게 정착시켜 나아가야 할 것”이라고 강조했다.

이를 위한 하반기 중점 추진 사항으로 ▲디지털뱅킹을 활용한 고객기반 확대 ▲조달비용 감축 ▲개인예수금 증대 ▲거래상품수 증대 ▲건전성 확보 5가지 과제를 제시했다.

이 행장은 “올해를 초저금리시대 대응의 원년으로 삼아 디지털 기반의 창의적이고 유연한 조직으로 거듭나자”며 “디지털 혁신은 결국 우리 생존의 가늠자이자 고객 중심 경영 체제의 완성을 위한 필수요건”이라고 덧붙였다.

