고려대, 홍릉 강소연구개발특구 기술핵심기관 선정

[아시아경제 최대열 기자] 고려대학교는 과학기술정보통신부가 지정한 '서울 홍릉 강소연구개발특구(이하 홍릉 특구)'의 기술핵심기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.

강소연구개발특구는 과학기술 사업화, 연구개발 활성화를 위해 정부가 집중 지원하는 지역 혁신성장 플랫폼이다. 연구개발 예산지원과 규제특례, 세제감면 혜택이 있다. 서울시는 홍릉 특구 활성화를 위해 고려대와 한국과학기술연구원(KIST), 경희대를 기술핵심기관으로 선정했다. 각 기관은 특구에 입주하는 기업과 협업해 해외시장 진출도 도모키로 했다.

홍릉 특구는 바이오마케, 스마트진단 의료기기, 빅데이터 플랫폼, 인공지능(AI)기반 의료 소프트웨어 등 디지털 헬스케어를 특화분야로 정했다. 고대안암병원ㆍ구로병원 등 연구중심병원과 국제 의료기기임상시험 실시기관 인증 등을 보유한 고려대 의료원이 중추적인 역할을 할 것으로 학교 측은 내다봤다.

정진택 총장은 "홍릉이 세계적인 바이오 메디컬 클러스터로 자리매김해 대한민국 경제의 새로운 프라이드가 될 수 있도록 역량을 결집하겠다"고 말했다. 김영훈 의무부총장은 "산ㆍ학ㆍ연이 임상 기반의 유망기술을 개발하고 사업화를 실현하게끔 구성원 모두가 노력하겠다"고 말했다.

