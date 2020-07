[컨콜]삼성전자 "EUV 적용한 D램 샘플 하반기 고객사에 공급"

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "D램용 극자외선(EUV) 공정 라인을 구축해 하반기 관련 시제품을 고객사에게 공급할 것”이라고 밝혔다. 낸드플래시는 “차별화된 싱글스택 기술력 바탕으로 원가 경쟁력을 강화해 6세대 V낸드 선단 공정 전환을 가속화하겠다”고 말했다.

