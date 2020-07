LG생활건강 예화담, 물어린 매화 생기 에센스 출시

베스트셀러 생기순환 에센스의 리뉴얼

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,392,000 전일대비 2,000 등락률 +0.14% 거래량 9,455 전일가 1,390,000 2020.07.30 09:34 장중(20분지연) close (대표 차석용)의 자연주의 한방 브랜드 예화담이 매화의 강인한 생명력을 담은 ‘물어린 매화 생기 에센스’를 출시했다고 30일 밝혔다.

이번 에센스는 기존 베스트셀러인 ’생기순환 에센스’를 출시 4년만에 업그레이드한 제품으로, 한방 화장품이 익숙하지 않은 고객도 부담 없이 사용할 수 있도록 기능과 향을 개선했다.

전남 광양에서 3~4월 찬바람을 뚫고 피어난 매화를 채취해 홍화, 인삼, 구기자 등을 함유한 ‘규화방’과 함께 담아 피부를 촉촉하게 가꿔주는 생기 탄력 라인이다.

농축감이 느껴지는 쫀쫀한 텍스처가 피부에 깊은 보습감을 전하고 주름까지 케어해준다. 물이 어린 듯 투명하게 차오르는 유리알 피부로 가꿔주기 때문에 일명 ‘유리알 에센스’로도 불리며, 보습 성분이 끈적이지 않고 매끈하게 피부에 스며드는 기술을 적용해 사계절 부담 없이 사용할 수 있다.

이번 신제품은 전국 더페이스샵 및 네이처컬렉션 매장, 면세점에서 구입할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr