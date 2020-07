네이버, 2분기 매출 1조9025억…역대 최고 실적 경신(상보)

2분기 영업이익 2306억…전년대비 79.7% 증가

온라인 쇼핑 증가와 파이낸셜·웹툰 등 신사업 성장

[아시아경제 이진규 기자] 네이버가 2분기 역대 최고 분기 실적을 경신했다.

네이버는 2분기 매출 1조9025억원, 영업이익 2306억원, 당기순이익 907억원을 각각 기록했다고 30일 밝혔다.

매출은 온라인 쇼핑 증가와 성과형 광고 확대, 파이낸셜, 웹툰, 클라우드 등 신사업 성장에 힘입어 전년 같은 기간보다 16.7% 증가했다.

영업이익은 마케팅비 증가에도 불구하고 지난해 2분기 진행된 라인페이 마케팅 비용 소멸 영향으로 전년 동기 대비 79.7% 늘었다.

사업 부문별 매출은 네이버 사업부문과 LINE 및 기타 사업부문이 1조2116억원과 6908억원을 각각 기록했다. 세부적으로는 ▲비즈니스플랫폼 7772억원 ▲IT플랫폼 1802억원 ▲광고 1747억원 ▲콘텐츠서비스 796억원이다.

비즈니스플랫폼은 온라인 쇼핑 수요 증가와 네이버 플러스 멤버십 도입, 라이브 커머스, 비즈어드바이저 등을 통한 중소상공인과의 동반 성장에 힘입어 전년 동기 대비 8.6% 성장한 7772억원을 달성했다.

IT플랫폼 역시 온라인 쇼핑 증가와 외부 결제처 확대에 따른 네이버페이 성장, 클라우드, 웍스모바일 성장에 힘입어 전년 동기 대비 70.2% 늘어난 1802억원을 기록했다.

광고는 성과형 광고 확장에 따라 전년 동기 대비 4.9% 성장한 1747억원을 기록했다. 네이버는 하반기 성과형 광고 확대를 비롯해 자동입찰 고도화 및 타게팅 강화로 광고 효율을 높여갈 계획이다.

콘텐츠 서비스는 글로벌 6400만명의 월간 접속자 수(MAU)를 달성한 웹툰의 성장과 V LIVE 아티스트의 활동 재개로 전년 동기 대비 58.9% 늘어난 796억원을 기록했다. LINE 및 기타플랫폼은 전년 동기 대비 16.7% 증가한 6908억원을 기록했다.

한성숙 네이버 대표는 "온라인 마케팅 수요 회복과 더불어 신규 광고의 확장, 누구나 쉽고 빠르게 온라인 창업을 하고 사업을 키워 나갈 수 있도록 다양한 기술과 데이터를 지원하는 등 커머스 생태계 강화를 위한 다양한 노력들이 긍정적으로 작용하며 2분기에도 성장세를 기록할 수 있었다"고 말했다. 이어 "급격하게 변화하는 환경 속에서도 네이버 생태계 내의 이용자와 중소상공인, 창작자들과 함께 성장해나가기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr