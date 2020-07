[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 함소원이 팬과의 다이어트 상담을 공개했다.

함소원은 29일 자신의 인스타그램에 팬과 소통한 다이렉트 메시지 내용의 캡처를 올렸다.

함소원은 팬에게 "뱃살은 뱃살운동을 해서 빼는 게 아니라 유산소운동을 해야 빠진다. 운동을 할 때 호흡을 많이 하는 운동을 권한다"고 말했다.

"팔뚝 살은 어떻게 빼는 것이 좋나요"라는 팬의 질문에 함소원은 "모든 살은 정체되어 있기 때문에 살이 찌는 거다. 팔뚝은 정체되기 쉬운 부분이다. 스트레칭을 많이 해라"고 조언했다.

한편, 함소원은 '진화'와 결혼하여 슬하에 1녀를 두고 있다.

