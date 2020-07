文대통령 무릎 굽혀 朴국정원장 손자에 꽃다발 전달

문재인 대통령, 박지원 국정원장 이인영 통일부 장관 김창룡 경찰청장 임명장 수여

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 박지원 국가정보원장, 이인영 통일부 장관, 김창룡 경찰청장에게 임명장을 수여했다. 특히 문 대통령은 박지원 국정원장 손자에게 무릎을 굽혀 꽃다발을 전달했다. 이날 행사는 임명장을 받은 당사자는 물론이고 배우자와 가족(딸과 손자) 등이 참석해 함께 축하하는 자리였다.

문 대통령은 29일 오전 청와대 충무실에서 박지원 국정원장에게 임명장을 수여한 뒤 손자에게 꽃다발을 건넸다. 꽃다발은 국민에 대한 헌신을 통해 신뢰받는 정보기관으로 자리매김하라는 의미에서 헌신과 성실의 의미를 지닌 헬리오트로프와 신뢰를 의미하는 송악과 아게라덤으로 구성됐다. 문 대통령은 박지원 국정원장 손자에게 청와대 기념품도 전달했다.

이인영 통일부 장관에게도 임명장을 수여했고 배우자에게 꽃다발을 전달했다. 꽃다발은 평화와 희망을 의미하는 데이지와 ‘반드시 행복해진다’는 꽃말을 가진 은방울꽃으로 평화와 번영의 한반도를 기원하는 마음을 담았다.

김창룡 경찰청장에게는 임명장 수여 이후 오른쪽 가슴에 지휘관 표장을 부착했다. 이어 배우자에게 꽃다발 전달했다. 꽃다발은 국민과 소통하는 믿음직한 경찰, 국민을 보호하는 수호자의 상징성을 담아 말채나무와 산부추꽃을 조화롭게 구성했다.

