KBS, '검언유착' 오보 "관련자 5명 인사위 회부, 언론 기능 흔드는 행위"

KBS가 '검언유착 오보' 사태와 관련해 관련자 5명을 인사위원회에 회부하는 등 조치에 나섰다.

KBS는 28일 보도자료를 내고 "지난 18일 9시 뉴스 '스모킹건은 이동재-한동훈 녹취' 보도와 관련, 보도 과정의 실수를 검찰 또는 여권의 청부 개입으로 꿰맞춰 가려는 시도에 심각한 우려를 표하며 억지 추론을 중단할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

그러면서 "보도본부가 바로 이튿날 보도 과정의 오류를 인정하고 사과했음에도 불구하고, 정상적인 취재 활동인 취재원과 접촉을 사주나 유착으로 몰아가는 것은 특정한 목적을 가지고 공영방송의 정상적인 언론 기능을 흔드는 행위"라고 했다.

이어 "전날(27일) 심의지적평정위원회를 통해 보도 관련자 5명을 인사위원회에 회부했다 "노사 간 공정방송위원회에서도 이번 사안이 심도 있게 다뤄질 예정"이라고 덧붙였다.

그러나 해당 보도에 '제3의 인물'이 개입했다고 주장하는 것과 관련해서는 "이번 사안은 보도 과정의 오류가 전부"라며 "내부 일부 직원과 노동조합, 일부 언론과 야당 등에서 이를 정치 쟁점화해서 부당하게 공격하는 상황은 매우 유감"이라고 반박했다.

앞서 'KBS뉴스9'는 지난 18일 '스모킹건은 이동재-한동훈 녹취'라는 제목의 리포트를 보도했다. 그러나 이후 녹취록 전문이 공개되면서 논란이 일었다.

KBS 내부에서는 '보도 참사'라며 진상 규명을 촉구하는 목소리가 일기도 했다. 일각에서는 양승동 KBS 사장이 책임을 져야 한다는 주장도 나왔다.

이후 보수성향의 KBS 노동조합(1노조)과 KBS 공영노동조합(3노조)은 이번 사태 수습안으로 3개 노조 공동 진상조사위원회 구성을 제안했고, 과반 노조이자 진보성향인 전국언론노동조합 KBS 본부는 이를 거부했다. 이에 따라 1 노조와 3 노조만이 진상조사위 구성을 추진하고 있다.

