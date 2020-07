신라 한옥호텔, 건설현장서 유구 발견

한옥호텔 부지 시굴조사 중 발견

호텔신라 측 "앞서 일부 유구, 보존가치 없다 결과 받아"

사업 무산 우려 축소

[아시아경제 차민영 기자] 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 354,464 전일가 69,900 2020.07.28 15:30 장마감 close 의 10년 숙원 사업인 전통 한옥호텔이 첫 삽을 막 뜬 가운데 유적이 발견돼 당초 공사 일정 변경이 불가피해졌다. 문화재 가치 조사 결과에 따라 향후 사업계획 수정은 불가피할 전망이다.

28일 관련 업계에 따르면 지난달 서울 중구 장충동 신라호텔 내 한옥호텔 부지 시굴조사 중 영빈관 앞 108계단 부근에서 다량의 유구(遺構·건물의 자취) 발견됐다.

이를 발견한 호텔신라가 문화재청에 신고하면서 문화재청이 정밀 발굴조사에 나서게 됐다. 최종 조사 결과가 나오기까지는 길게는 수개월이 걸릴 가능성이 존재한다. 당초 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 공사 시기가 다소 지연됐던 만큼 업계 우려가 커졌다.

그러나 호텔신라 측은 이미 한옥호텔 사업 좌초 가능성을 정면 부인하고 있다. 앞서 호텔신라는 지난 17일 서울 중구청으로부터 허가를 받아 지난 22일 착공했다. 호텔신라는 본 공사 전 예비 단계인 도로 정비 등 한옥호텔 주변 인프라 조성 공사부터 진행해왔다. 유구가 발견되지 않았다면 다음 수순인 건물 기초공사에 착수할 예정이었다.

호텔신라 관계자는 "유물 가치에 대한 정밀조사 기간이 얼마나 걸릴 지는 알 수 없지만 중구청 허가에 따라 착공에 나선 만큼 호텔 건립 자체가 무산된 것은 아니다"라며 "본 공사 착공 전에도 일부 유구에 대해 문화재청으로부터 보존 가치가 없는 콘크리트 건물 잔해라는 결과를 받은 바 있다"고 설명했다.

때문에 관건은 문화재청 측 판단이 될 전망이다. 건설 현장에서 유물이 발견될 경우 가치를 판단하는 기준이 오롯이 문화재청과 문화재 위원회에 달려 있기 때문이다. 위원회는 문화재의 보존·관리 및 활용에 관한 사항을 조사·심의하는 기관이다. 다양한 전례가 존재하지만 이를 일괄적으로 비교, 추정하는 것은 불가하다.

한옥호텔 건립 사업은 호텔신라가 2010년부터 추진해 온 숙원사업이다. 2011년 서울시에 처음 사업안이 제출됐지만 마지막 관문을 통과하기까지 우여곡절이 많았다. 한양도성 주변에 자연경관지구와 역사문화미관지구가 섞여 있어 보호 대책 차원에서 건축물 신·증축이 어렵도록 규제하고 있기 때문이다. 호텔 등 관광숙박시설도 마찬가지였다. 하지만 2011년 서울시 도시계획조례 변경을 통해 한국전통호텔의 경우 예외적 허용이 떨어지면서 호텔신라도 사업을 추진하게 됐다. 서울시와 논의를 거치는 과정에서 당초 지상 4층으로 추진된 한옥호텔은 지상 2층으로 수정됐다.

호텔신라가 제출안에 따르면 한옥호텔은 42실 규모로 전 객실이 스위트룸으로 꾸며진 특급호텔로 구상됐다. 서양식 빌딩처럼 3층 높이의 단일 건물을 짓는 것이 아니라 계단 형태로 한옥이 여러 채 늘어서는 방식으로 설계됐다. 투자 금액은 총 3000억원 규모다. 2025년께 완공되면 1000여명의 고용 효과를 가져올 것으로 호텔신라 측은 예상하고 있다.

