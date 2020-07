경찰, '박원순 피해자 2차가해' 디시인사이드 등 4곳 압수수색

[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 고(故) 박원순 전 서울시장을 성추행으로 고소한 피해자 측에 대한 온·오프라인상 2차 가해 수사에 속도를 내고 있다.

28일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 '박원순 사건' 태스크포스(TF)는 클리앙·이토렌트·FM코리아·디시인사이드 등 웹사이트 4곳의 서버를 압수수색하고, 피해자를 모욕·비방한 2차 가해 게시물과 댓글의 작성자 관련 자료를 확보하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 고 박 전 시장을 성추행으로 고소한 피해자 측은 웹사이트 상에 게재된 악성 게시물 작성자 등을 수사해달라며 경찰에 추가로 고소장을 제출했다.

경찰은 수사로 특정된 2차 가해 가담자들에 대해 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 모욕죄 등을 적용하는 등 엄중 조치할 방침이다.

