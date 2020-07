정부, 경제통상대사에 최석영 前 제네바대사 임명

[아시아경제 임철영 기자] 정부는 경제통상 외교 활동 지원을 위한 주제네바대사를 역임한 최석영 법무법인 광장 고문을 대외직명대사인 경제통상대사로 임명했다고 28일 밝혔다.

대외직명대사 제도는 각 분야에서 전문성과 인지도를 겸비한 민간 인사에게 대사 직함을 부여해 정부의 외교활동에 활용하는 제도이며 임기는 1년이다.

외교부는 최석영 경제통상대사는 2012~2015년 주제네바대사로 재직하면서 경제통상 외교의 핵심 업무를 담당했고 앞으로도 관련 분야 전문성과 인적 네트워크를 바탕으로 계속 우리 국익 증진에 기여할 것으로 기대된다고 밝혔다.

최 대사는 코로나19로 인해 대외 통상 환경이 급변하고 보호무역주의 확산이 심화되는 상황에서 국제 통상 문제에 정통한 전문가로 정부에 유용한 자문을 제공할 예정이다. 아울러 주제네바대사로 활동한 현지 경험을 활용해 세계무역기구(WTO) 사무총장에 입후보한 유명희 통상교섭본부장에 대한 선거 전략 자문 및 지원 활동도 제공할 계획이다.

