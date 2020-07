JB금융 상반기 실적 1882억…전년比 7.8%↓

[아시아경제 김민영 기자] JB금융지주는 올해 상반기 지배기업 소유주 지분 당기순이익 1882억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 7.8% 감소한 수준이다.

JB금융 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인한 선제적 추가 대손충당금 적립 등 일회성 요인을 제거하면 지난해 대비 4.7%의 순이익 증대를 이룬 것”이라고 설명했다.

다만 수익성이 악화되고 있다. 지배 지분 자기자본이익률(ROE)은 10.7%로 전년 대비 1.7%포인트 떨어졌다. 그룹 연결 총자산순이익률(ROA)도 0.81%로 0.11%포인트 하락했다.

건전성 지표는 양호했다. 자산건전성 지표인 연체율은 전년 동기 대비 0.12%포인트 내려간 0.64%, 고정이하여신비율도 전년 동기 대비 0.09%포인트 개선된 0.72%를 기록했다. 대손비용률은 0.41%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했다.

국제결제은행(BIS) 보통주자본비율은 바젤3 최종안 조기 도입으로 전년 동기대비 0.66%포인트 상승한 10.28%를 기록했다. 지난해 상반기에 금융감독원 권고 수준인 9.5%를 달성한 지 1년 만에 10%를 넘겼다.

핵심 계열사 실적은 엇갈렸다. 전북은행(연결기준)은 상반기 636억원의 순이익을 기록했다. 지난해 상반기 751억원에 비해 -15.3%를 기록했다. 광주은행도 858억원의 순이익을 달성해 지난해 같은 기간 915억원 보다 6.2% 줄었다. 여신전문금융사인 JB우리캐피탈은 같은 기간 443억원에서 548억원으로 순이익 성장을 달성했다. 그룹의 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 103억원의 순이익을 기록했다.

JB금융 관계자는 “코로나19 확산으로 경기가 둔화됐고, 사상 초유의 저금리 상황 때문에 순이자마진(NIM)이 하락하는 등 경영환경이 악화되고 있는 여건 속에서도 그룹 계열사들의 양호한 실적은 이어졌다”고 설명했다.

