커피대신 시(詩) 한 편 뽑아줄래요?

부산 기장군, 민원실에 ‘문학자판기’ 등장

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 커피 대신 시(詩) 한 수 할까요?

부산 기장군청 1층 열린민원과 입구에 지난 7월 16일 설치한 ‘자판기’에선 커피나 음료가 아닌 시가 나온다. 문학자판기이기 때문이다.

시민의 문학적 감수성 향상과 독서 의욕 고취를 위해 부산시 공모사업으로 16개 구·군에 설치된 문학자판기는 2020년 주민참여예산사업의 하나로 채택된 사업이다.

자판기에는 소설 500건, 명언·시 200건, 수필 300건 등 총 1000건의 글이 탑재돼 있다. 사용자가 긴글 또는 짧은글 버튼을 선택하면 문학작품 속 글귀가 영수증 형태로 무작위로 출력된다.

소설 또는 시, 수필, 명언 등의 글귀로 민원인들은 자투리 시간을 활용한 잠깐의 독서타임을 즐길 수 있다.

기장군 관계자는 “문학자판기는 독서시간이 부족한 바쁜 현대인에게 마음의 휴식을 제공하고, 문학적 감수성 향상과 독서 흥미를 드높이는 데 좋을 것 같다”고 말했다.

