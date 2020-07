삼성카드, 상반기 순익 2226억, 전년比 16%↑…"불황형 흑자"

28일 상반기 잠정실적 공시

내실경영과 더불어 불황형 흑자 나타나

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 올 상반기 지난해보다 두 자릿수 늘어난 당기순이익을 달성했다. 내실경영 등 비용절감 효과와 불황형 흑자의 영향이라는 분석이다.

삼성카드는 올 상반기 당기순이익 2226억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년대비 16.0% 증가한 수치다.

상반기 총 취급고는 61조281억원, 카드사업 취급고는 전년대비 0.6% 감소한 60조5099억원을 기록했다. 부문별로는 ▲신용판매 51조3727억원 ▲금융부문 8조6153억원 ▲선불·체크카드 5219억원이다. 할부리스사업 취급고는 5182억원이다.

2분기 30일 이상 연체율은 1.2%로 1분기와 동일한 수준에서 유지됐다.

삼성카드는 수익성이 상대적으로 낮은 법인카드 부문을 축소, 법인 신용판매 이용금액이 줄어들면서 카드사업 취급고가 줄어들었다고 설명했다.

상반기 당기순이익 흑자에 대해서는 내실경영과 불황형 흑자를 꼽았다. 삼성카드 관계자는 "고비용 저효율 마케팅 축소와 수익성 중심의 사업 재편 등 내실 경영에 집중 해오고 있다"며 "신종코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 여행업종, 면세점, 놀이공원, 영화관 등의 매출이 줄어들면서 이와 관련한 마케팅 비용이 감소하는 '불황형 흑자'의 영향도 있었다"고 말했다.

하반기에는 리스크관리가 필요할 것으로 전망했다. 삼성카드 관계자는 "하반기에 코로나19 장기화 가능성이 크고, 결제대금 청구 유예와 대출금 상황 유예 조처 만기가 도래해 리스크가 증가할 우려가 커서 그에 대한 대비가 필요하다"고 강조했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr