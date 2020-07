과기부 장관 "코로나19 국산 백신, 내년 9월에 나올 것"

[아시아경제 조슬기나 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관은 28일 SK바이오사이언스 등이 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국산 백신이 내년 9월 께 나올 수 있을 것이라고 밝혔다.

최 장관은 이날 오후 국회 과학기술방송정보통신위원회 전체회의에서 코로나19 백신 개발과 관련한 김상희, 전혜숙, 정의용 의원 등의 질문을 받고 "가장 빠른 것이 내년 8월까지 개발되고 9월에 식약처 승인 신청이 가능할 것"이라며 이 같이 설명했다.

최 장관은 "SK바이오사이언스가 현재로선 가장 빨라 보인다"며 "백신 개발이라는게 확실하지 않지만, 계획대로라면 내년 9월에는 국산 백신이 나올 수 있을 것"이라고 말했다. SK그룹 계열 바이오기업인 SK바이오사이언스는 최근 빌 게이츠 빌&멜린다게이츠재단 이사장이 문재인 대통령에게 보낸 서한에 언급된 기업이다.

다만 최 장관은 빌 게이츠 이사장의 서한에서 내년 6월부터 대량 생산이 가능하다는 내용이 담긴 것과 관련해서는 "저희가 갖고 있는 정보에 의하면 내년 6월 대량생산이 가능하다는 정보가 없다. 아마 다른 정보를 빌 게이츠 회장이 갖고 있을 수 있다"고 말했다.

이날 외신을 통해 미 바이오기업 모더나의 3상 임상시험 돌입 소식이 전해지며 이르면 연내 백신 공급이 가능할 것이라는 기대감도 제기된다.

최 장관은 미국 제약사 등에서 만들어진 백신이 실질적으로 치료예방에 사용되기 시작할 경우, 국산 백신의 방향을 묻는 질문에는 "어떤 것이 좋은 효능이 있고 안전한 지 알기 어려워 여러가지를 한꺼번에 보고가야 할 상황"이라며 "외국 개발 100% 의존할 수 없어 우리는 우리 나름 백신개발을 끝까지 가자는 입장"이라고 답변했다.

아울러 개인 의견임을 전제한 후 3상 임상에 돌입한 모더나보다는 영국 제약사인 아스트라제네커와 옥스퍼드대학의 백신 개발이 더 빨리 이뤄질 수 있을 것 같다고도 덧붙였다. 3상 임상시험은 약품 시판 후 이뤄지는 4상 임상시험을 제외하면 시판 전 최종 검증단계다.

이밖에 최 장관은 국산 치료제 개발과 관련해서는 "다양한 것이 개발되고 있다"며 "약물재 창출 임상시험 결과가 먼저 나올 것이다. 혈장치료제는 연내"라고 설명했다. 신약개발의 경우 "오래 걸릴 것"이라고 답했다.

