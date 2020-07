"알파벳도 얼마 안 남았다"…서울대 학생들, 잇단 교수 성추문에 분노

"서울대 학생들, 성폭력 및 인권침해에 그대로 노출돼"

28일 오후 캠퍼스서 집회 연 뒤 서울대입구역까지 행진

[아시아경제 유병돈 기자] 서울대학교 음악대학 소속 교수의 성추행 의혹 사건이 잇따라 드러나면서 서울대 학생들이 해당 교수들의 파면을 촉구하며 시위 행진을 벌였다.

서울대 총학생회인 '서울대학교 2020단과대학생회장연석회의'와 '대학 내 권력형 성폭력·인권침해 근절을 위한 특별위원회(이하 특위)' 등 15개 단체는 28일 오후 서울 관악구 서울대 캠퍼스에서 집회를 연 뒤 지하철 2호선 서울대입구역까지 행진을 진행했다.

이들은 "그동안 진리의 상아탑을 자처하던 서울대는 그저 권력형 성폭력과 인권침해의 온상에 지나지 않았다"면서 "학생들이 성폭력 가해교수인 서어서문과 A교수 연구실을 점거했을 그 당시 음악대학 B교수가 뻔뻔하게도 자신의 대학원생 제자에게 또다시 성폭력을 저질렀던 사실이 공론화됐다"고 지적했다. 이어 "B교수 파면을 요구하기 위해 특별위원회를 꾸리자마자 이번에는 음악대학 C교수 성폭력 가해 사실이 공론화 됐다"고 덧붙였다.

이들 단체는 "학생들이 성폭력과 인권침해에 노출되고, 스승님을 존경하지 못하고, 부당한 일들에 침묵할 수밖에 없고, 갑질과 폭력에 지쳐 미래를 포기하고 떠나갈 수밖에 없는 지금의 학교를 원하지 않는다"면서 "오세정 총장은 지금 당장 권력형 성폭력 재발 방지를 위한 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.

특히 이들은 “최근 서울대에서 교수들의 성폭력 사건이 연달아 발생하면서 익명을 위해 쓸 알파벳이 20개밖에 남지 않았다”며 “스승님들이 끊임없이 알파벳으로 불리고 있는 현실이 개탄스럽다”고 밝혔다.

특위에 따르면 올해 상반기 서울대 음대 B교수가 지난해 7월 대학원생의 숙소 방문을 억지로 열어 들어가고, 허리 등 신체를 잡는 등 성추행을 저질렀다는 의혹이 제기됐다. 이 같은 사실이 알려지면서 B교수는 징계위원회를 통해 직위해제됐고, 학생들은 B교수의 파면을 요구하며 재학생·졸업생 1000여명의 연서명과 함께 대학 측에 탄원서를 제출한 바 있다.

이어 서울대 음대의 또 다른 교수인 C교수도 성추행 혐의로 검찰 조사를 받고 있다는 사실이 최근 드러났다. C교수는 지난 2015년 자동차 안에서 여성을 강제로 추행한 혐의를 받고 있다. 피해를 호소한 여성은 교수가 자신에게 강제로 입을 맞추고 수차례 신체를 접촉했다고 주장했다. 서울중앙지검 여성아동범죄조사부(부장검사 유현정)가 C교수에 대한 수사를 진행하고 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr