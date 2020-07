[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 25,650 전일대비 300 등락률 -1.16% 거래량 1,278,149 전일가 25,950 2020.07.28 14:36 장중(20분지연) close 은 28일 "전기차 시장에서 경쟁력 확보를 위해 전기차용 자동차 강판 개발 추진 계획이 있다"고 밝혔다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 25,650 전일대비 300 등락률 -1.16% 거래량 1,278,149 전일가 25,950 2020.07.28 14:36 장중(20분지연) close 은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "전기차는 2025년 100만대로 증가할 전망"이라며 "배터리 무게 때문에 경량화를 위해 고급차 모델에서 알루미늄이 일부 적용되지만 전체적으로 차체에 미치는 영향은 크지 않을 것"이라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr