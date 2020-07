서대문구 천연충현 지역 '깨끗한 골목 만들기 협동 프로젝트' 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 천연충현 도시재생활성화 지역 내 골목들이 아파트 단지처럼 쾌적하게 관리될 수 있도록 마을의 여러 주민 모임이 참여하는 ‘깨끗한 골목 만들기 협동 프로젝트’를 펼친다고 28일 밝혔다.

이를 위해 올 연말까지 ▲‘독립문로12길 주민모임’이 재활용 분리캠페인과 12길 골목가꾸기 ▲‘천연옹달샘’이 물품 재사용과 수선, 청소년 환경지킴 챌린지 ▲‘천염샘 주민네트워크’가 독립문로 3길 골목가꾸기를 추진한다.

또 ▲‘천연충현 마을협동조합’이 임시 재활용 정거장 운영과 골목환경개선 ▲‘천연충현 도시재생주민협의체 골목보행분과’가 마을 속, 실생활 속 재활용 활동 ▲천연동 주민자치회 생활환경분과가 재활용 물품교환 캠페인을 각각 펼친다.

이 프로젝트는 이달 30일 오후 7시 천연충현 도시재생 거점공간 ‘골목통’(독립문로 8길 3)에서 열릴 자원순환사회경제연구소 홍수열 소장의 강의로 시작된다.

이날 홍 소장은 마을 환경 개선을 위한 재활용의 필요성과 주민 역할 등에 대해 참석자들과 공감을 나눌 예정이다.

이어 원활한 협동 프로젝트 진행을 위해 ▲천연충현 도시재생 주민협의체 박인권 대표의 ‘천연동 마을의 변화’ 특강(8/25) ▲쓰레기 배출 관련 주민간담회(9/22) ▲국민대학교 윤호섭 명예교수의 ‘환경문제에 대한 이야기와 티셔츠 퍼포먼스’(10/20) ▲지구시민운동연합 청년팀의 ‘실생활에서의 재활용방법’ 교육(11/10, 11/17)이 이어진다. 이 밖에 온라인을 통해 ‘깨끗한 골목 만들기’ 안내도 진행할 계획이다.

문석진 서대문구청장은 “마을 환경 개선을 위한 다양한 활동과 교육 프로그램에 인근 주민 분들의 많은 참여를 기대한다”고 밝혔다.

참여 방법 등 자세한 내용은 천연충현도시재생지원센터 또는 서대문구청 도시재생과로 문의하면 된다.

