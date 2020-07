日 관방장관 "아베 사죄상, 국제의례상 허용 안돼"

한국자생식물원의 위안부 소녀상 앞 '사죄하는 조형물' 논란

[아시아경제 이현우 기자] 일본 정부가 강원도 평창의 한 민간식물원에 설치된 것으로 알려진 이른바 '아베 사죄상'에 대해 국제의례상 허용될 수 없다며 반발한 것으로 알려졌다.

28일 일본 산케이신문에 따르면 스가 요시히데 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 한국의 한 민간식물원에 설치됐다는 소위 아베 사죄상에 대한 질문에 대해 "사실 여부는 아직 확인되지 않았으나 사실이라면 그런 것은 국제의례상 허용되지 않는다 생각한다"며 "한일 관계에 결정적 영향을 미칠 수 있다"고 경고했다.

아베 사죄상은 강원도 평창에 있는 한국자생식물원 내에 설치된 조형상을 의미하는 것으로 위안부 소녀상 앞에 무릎을 꿇고 사죄하는 모습의 한 남성 조형물이 전시된 작품이다. 해당 작품의 원제는 '영원한 속죄(A heartfelt apology)'로 알려졌다. 한국자생식물원은 내달 10일 해당 작품의 제막식을 열고 대중에 공개할 예정이다.

스가 장관은 위안부 문제와 관련한 일본 정부의 입장에 대해서는 "한국 측에 대해 위안부 문제의 최종적이고 불가역적인 해결을 확인한 (2015년) 일한(한일) 합의의 착실한 이행을 계속 강하게 요구한다는 생각에는 변함이 없다"고 강조했다.

교도통신은 한국자생식물원 원장과의 인터뷰 내용을 보도했다. 김창렬 한국자생식물원 원장은 교도통신에 "아베 총리를 특정해서 만든 것이 아니라 사죄하는 입장에 있는 모든 남성을 상징한 것"이라며 "소녀의 아버지일 가능성도 있다"고 말했다. 이어 "사비를 들여 만든 식물원의 조형물로 정치적 목적은 없다" 밝혔다고 교도통신은 전했다.

