에너지공단 "풍력발전 오해푼다"…동영상 배포

[아시아경제 문채석 기자]한국에너지공단 풍력발전 추진지원단은 28일 풍력발전 활성화를 위해 동영상 2편과 리플릿을 제작·공개했다고 밝혔다. 입지규제와 주민수용성 확보 등으로 사업 확대가 지연되고 있는 게 현실이다.

자료는 ▲풍력발전단지 주변에 사는 지역주민을 대상으로 만든 '풍력발전에 대한 오해와 진실' 동영상 ▲일반 국민 대상 홍보 동영상 '풍력발전 바로알기' 리플릿으로 구성했다.

'풍력발전에 대한 오해와 진실' 동영상은 배우의 현장재연을 통해 시청자의 몰입도를 높여 실제 풍력발전단지 인근 지역주민이 가진 풍력발전에 대한 오해를 해결하는데 주안점을 뒀다.

지역주민과 전문가 인터뷰를 통해 신뢰성을 높이고 풍력발전단지를 조성할 때 발생할 수 있는 환경훼손, 소음, 저주파에 대한 오해를 과학적 근거를 바탕으로 설명했다.

'풍력발전 바로알기' 동영상에선 풍력발전의 원리, 보급현황, 경제적·환경적 효과 등을 알기 쉽게 설명해 풍력발전에 대한 이해도를 높이는 데 중점을 뒀다.

'풍력발전 바로알기' 리플릿은 두 편의 동영상에서 설명하는 내용을 종합해 풍력발전에 대한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

어디서든 손쉽게 휴대할 수 있도록 안내 책자 형태로 제작해 홍보효과 향상을 공단은 기대한다.

지원단은 풍력단지 현장방문, 주민설명회 등에서 동영상과 리플릿을 활용해 풍력발전에 대한 이미지 인식 개선에 힘쓸 예정이다.

동영상은 공단 유튜브 채널에서 누구나 시청할 수 있다. 리플릿은 공단 신·재생에너지센터 홈페이지에서 내려받을 수 있다. 공단에 요청하면 책자로 받아볼 수도 있다.

지원단 관계자는 "이번 홍보 동영상과 리플릿으로 풍력발전에 대한 오해를 풀고 풍력발전이 우리나라가 저탄소·친환경 국가로 가기 위해 꼭 필요한 청정에너지원이란 공감대를 형성하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr