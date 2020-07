익산시의회 임시회 열고, 시민생활안정 예산 1696억원 심의

제229회 익산시의회 임시회서 제3회 추가경정예산안 의결

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시의회가 시민의 생활안정 추가경정예산안 심의를 위해 임시회를 개최했다.

28일 익산시의회는 오는 31일까지 4일간의 일정으로 제229회 임시회를 개회해 제2회 추가경정예산안을 심의한다고 밝혔다.

시의회는 29일까지 각 상임위원회별 예비심사를 거쳐 29~30일 예산결산특별위원회를 열고 지역경제 회복과 당면 시정업무에 필요한 추경예산안을 심사한다. 이후 31일 제2차 본회의에서 최종 의결한다.

이번 제3차 추경예산안은 1696억 원 규모로 주요사업은 고용안전 선제대응 패키지 지원사업, 코로나19 극복 희망일자리 사업 등이다.

유재구 의장은 “이번 추경예산이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 시민에게 도움이 될 수 있도록 세심하게 심사하겠다”면서 “집행부에서도 신속한 사업추진으로 지역경제 회복을 뒷받침할 수 있도록 노력해 주길 바란다”고 말했다.

