트럼프의 미국, 글로벌 리더십 3년연속 최저(종합)

트럼프 취임후 추락세 회복 묘연

시진핑 집권 후 상승 中과 대조적

러 지지율과도 대동소이 수모

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 글로벌 리더십 지지율이 3년 연속 30% 초반대를 기록하며 역대 최저치 수준을 맴돌았다. 반면 트럼프 대통령이 연일 공격중인 시진핑 중국 국가주석의 글로벌 리더십 지지율은 32%로 상승했다. 미ㆍ중 갈등이 신냉전 수준으로 격화되며 미국이 전세계 국가들을 상대로 자신편에 서라고 강조하고 있지만 기본적인 신뢰가 떨어진 결과라는 해석이 나온다.

27일(현지시간) 여론조사기관 갤럽이 지난해 3월부터 올해 2월까지 전 세계 135개국 국민 1000명씩을 대상으로 실시한 미국, 중국, 독일, 러시아의 글로벌 리더십에 대한 인식조사에 따르면 미국의 글로벌 리더십을 지지한다는 응답은 33%에 불과했다.

이는 트럼프 대통령 취임 첫 해인 2017년 30%, 2018년의 31% 보다는 소폭 상승한 것이지만, 여전히 트럼프 행정부에 대한 국제사회의 신뢰가 부족하다는 점을 시사한다. 전임인 버락 오바마 전 대통령의 재임 마지막 해였던 2016년 지지율은 48%로, 조사대상 4개국 가운데 가장 높았다. 심지어 이라크전을 통해 미국에 대한 이미지를 실추한 조지 W.부시 전 대통령 시절에 비해서도 20%포인트나 낮다.

트럼프 대통령에 대한 불만은 유럽과 중동을 포함한 아시아지역에서 높게 나타났다. 취임 후 무역ㆍ안보 등을 놓고 계속 충돌한 유럽의 지지율이 24%로 가장 낮았다. 이번 조사 이후 트럼프 대통령이 주독미군 감축을 발표한 것을 감안하면 여론은 더욱 악화됐을 것으로 추정된다.

아시아에서의 지지율은 32%였다. 갤럽은 미ㆍ중 격돌, 이란과의 갈등, 이라크와 아프가니스탄 주둔 미군 철수 문제를 원인으로 꼽았다. 다만 한국의 경우 41%로 역내 평균에 비해 다소 높은 수준을 기록했지만 '지지하지 않는다'는 응답이 47%로 더 많았다. 한국에서 '지지한다'는 응답은 2017년 39%, 2018년 44%로 트럼프 대통령 재임 기간 내내 40% 전후 수준을 맴돌았다.

반면, 중국의 신뢰도는 꾸준히 오르고 있다. 올해 지지율은 32%로 1년전에 비해 1%포인트 하락했지만 시 주석 취임 당시인 2013년 29%보다는 높은 수준을 기록하고 있다. 시살상 중국이 미국과 대응한 수준에서 리더십 경쟁을 벌이고 있는 셈이다. 이는 트럼프 대통령과 미국 관료들이 최근 시 주석을 공산당 총서기라고 깎아내리고 있지만 미국의 의지와 달리 중국에 대한 신뢰는 쉽게 떨어지지 않고 있다는 것을 보여준다. 러시아도 30%로 미, 중과 큰 차이를 보이지 않았다.

이번 조사에서 지지율 1위는 44%를 얻은 독일이 지켰다. 독일은 3년 연속 1위에 올랐다. 갤럽은 미ㆍ중ㆍ러가 2위 자리를 다투는 사이 독일이 독보적인 신뢰를 얻고 있다고 평했다.

모하메드 유니스 갤럽 편집장도 "3년 간 미국은 가장 가까운 일부 동맹국으로부터도 역사상 낮은 수준의 평가를 받았다"고 평했다. 워싱턴포스트는 "미국의 리더십이 무너지는 사이 중국은 미국과의 경쟁에서 우위를 점했고 심지어 러시아마저 미국에 필적하는 신뢰도를 얻고 있다"고 우려했다.

미국의 신뢰도는 더욱 하락할 전망이다. 이번 조사 결과는 중국내 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 최고조에 있을 시점을 포함했지만 미국의 코로나19 상황은 반영하지 않았다. 갤럽도 감염률 통제 실패로 미국의 리더십에 대한 이미지가 심각하게 영향받을 수 있다고 전망했다. 내년 조사에서는 미ㆍ중에 대한 지지율이 역전될 수도 있음을 경고한 셈이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr