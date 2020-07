올 상반기 화재·구급 119 신고는 줄고 생활안전 신고는 늘어

지난해보다 10만여건 증가 … 코로나19 확산하던 3~5월엔 오히려 감소

[아시아경제 조인경 기자] 올해 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 시민들의 바깥 활동이 줄어들면서 화재나 구조, 구급을 요청하는 119 신고는 줄어든 것으로 나타났다. 반면 일상생활안전과 관련한 신고는 대폭 늘어났다.

28일 소방청에 따르면, 2020년 상반기 119 신고 건수는 지난해 같은 기간 517만5251건에 비해 2%(10만3554건) 증가한 527만8805건으로 집계됐다. 이는 하루 평균 2만9004건으로, 3초마다 한 번씩 신고 전화가 접수되고 국내 인구 10명 중 1명 이상이 119에 신고한 셈이다.

특히 1~2월 신고는 지난해 같은 기간보다 늘어난 반면, 코로나19가 대규모로 확산되며 사회적 거리두기가 한창이던 3~5월에는 신고 건수가 감소했다.

신고 현황을 세부적으로 살펴보면 화재·구조·구급·대민출동 등 현장출동이 37%(195만2401건), 의료안내와 민원상담 30%(157만7056건), 무응답·오접속이 33%(174만9348건) 등이었다. 지난해 같은 기간과 비교하면 화재·구조·구급은 5.9%(9만9334건) 감소한 반면 생활안전출동 등은 14.2%(4만4867건) 증가했다.

소방청은 코로나19 확산으로 인해 사람들이 외부 활동을 자제하고 병원 방문을 꺼리면서 화재·구조·구급 출동도 줄어든 반면, 아프리카돼지열병 방역 급수 지원과 벌집제거 요청 등이 늘어나면서 생활안전출동은 늘어난 것으로 해석했다.

전국 18개 시·도별로는 경기도의 신고 내역이 100만7915건으로 가장 많았고, 이어 서울이 두 번째였다. 서울과 인천 등 수도권에서 접수된 신고가 전체의 약 41.7%를 차지했다. 또 무응답과 오접속 건수를 제외한 신고 건수는 코로나19가 대유행했던 대구와 인구가 증가한 세종에서 동일하게 5%로 가장 높은 증가율을 보였다.

소방청 관계자는 "예년의 경우 8월과 9월에는 태풍과 관련한 119 신고가 증가했다"며 "피해를 막기 위해 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의해 달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr